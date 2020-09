Polizei findet Siebenjährigen aus Sonsbeck : Ein Brief zum Dank für eine Suchaktion

Mit diesem Brief bedankte sich Jonathan bei der Polizei. Darin schreibt der Siebenjährige: „Liebe Polizisten, danke, dass Sie mich gesucht haben! ich dachte, dass mein Vater und meine Schwester am Auto sind. Ihr Jonathan“. Foto: ja/Polizei

KevelaeR/Sonsbeck Es ist der Alptraum aller Eltern: Der Sohn war eben noch auf dem Spielplatz und ist plötzlich weg. Eine Familie aus Sonsbeck erlebte das in Kevelaer. Mit Hilfe der Polizei wurde Jonathan (7) wiedergefunden.

Jonathan kommt mit seiner Familie recht oft von Sonsbeck nach Kevelaer. Hier geht der Siebenjährige dann ins Irrland, zum Krippenmarkt oder einkaufen. Doch seinen letzten Besuch in der Marienstadt wird er so schnell wohl nicht wieder vergessen.

Diesmal war der Junge mit seiner fünfjährigen Schwester und seinem Papa nach Kevelaer gekommen, um an einem Kreativkursus im Museum teilzunehmen. Alle drei hatten viel Spaß dabei, verlebten eine schöne Zeit und wollten sich nach dem Seminar wieder auf den Weg zum Auto machen. Vor dem Museum ist allerdings gerade ein neuer Spielplatz angelegt worden. Denn fand auch Jonathan ganz toll und kletterte gleich auf ein Gerüst.

Info Wenn Kinder sich bedanken Vor allem Kinder Es sind vor allem Kinder, die sich auf diese Weise bedanken. Beispielsweise auch zwei Mädchen, die bei einem Ausflug des SOS-Kinderdorfs weggelaufen waren. Mit Hubschraubern und Hunden wurde nach ihnen gesucht. Als die Kinder wieder auftauchten, entschuldigten sie sich auch per Brief bei der Polizei.

Dankeschön Die Polizei führt keine Statistik darüber, wie oft es Dankesbriefe nach Einsätzen gibt. Das komme aber immer mal wieder vor, so Polizeisprecherin Corinna Saccaro.





Sein Vater ging derweil schon mal mit seiner Schwester weiter Richtung Peter-Plümpe-Platz und rief noch. „Komm Jonathan, wir wollen nach Hause.“ Er ging noch einige Meter weiter und blieb dann mit seiner Tochter stehen. „Wir haben gewartet und gewartet, aber Jonathan kam und kam nicht“, berichtet der Vater, der schließlich zum Spielplatz zurücklief und einen Schreck bekam. Von seinem Sohn war weit und breit nichts zu sehen.

„Wir haben die ganze Umgebung abgesucht, jeden gefragt, den wir getroffen haben – aber keiner hatte Jonathan gesehen.“ Der Alptraum aller Eltern. Jonathans Vater lief zur Polizeiwache am Rathaus und verständigte die Beamten. Die machten sich sofort mit auf die Suche und durchkämmten in mehreren Gruppen die Innenstadt. Auch der Vater suchte weiter, bis bei ihm das Telefon klingelte: „Da war die Polizei dran, die erzählte, es habe sich eine Frau gemeldet, die einen Jungen vor einem roten Auto gesehen hatte.“

Der Vater lief sofort zu seinem Wagen und tatsächlich stand dort sein siebenjähriger Sohn in Begleitung einer Frau. „Wir waren überglücklich, mein Sohn war zunächst in die falsche Richtung gelaufen, weil wir diesmal etwas anders geparkt hatten.“ Aber der Junge hatte sich zu helfen gewusst. Er hatte sich die Straße gemerkt, an der das Auto stand und zunächst bei einem Friseur nach dem Weg zum Sankt-Klara-Weg gefragt. Schließlich traf er eine Frau, die mit ihm zu der gesuchten Straße lief und schließlich die Polizei verständigte, als niemand am Auto wartete.

„Als wir Jonathan endlich gefunden hatten, war das eine unglaubliche Erleichterung. Wir waren so glücklich. Ich habe ihm gesagt, er soll beim nächsten Mal aber lieber an Ort und Stelle warten“, erzählt sein Vater, der gleichzeitig auch beeindruckt davon war, wie sein Sohn sich zu helfen wusste.

Als man wieder zuhause war, hatten Jonathan und sein Vater die Idee, sich bei der Polizei zu bedanken. „Die haben sich schließlich unheimlich engagiert, um meinen Jungen wiederzufinden.“ Also setzte sich Jonathan an seinen Schreibtisch, nahm schönes Briefpapier und schrieb einen Brief an die Polizisten von Kevelaer. Damit alles auch richtig schön aussieht, klebte er noch eine lustige Briefmarke von der Sesamstraße auf den Umschlag.

Die Beamten in der Polizeiwache staunten nicht schlecht, als sie den Brief in ihrem Kasten fanden. Die Idee, sich zu bedanken, kam bei den Polizisten bestens an, die vor allem froh darüber waren, dass der Junge wohlbehalten zu seiner Familie gekommen war.