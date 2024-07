Vernissage in der Gerebernuskapelle Sonsbeck Leere Kirche mit Kunst gefüllt

In europäischen Ländern, so auch in Deutschland, würden nicht wenige Kirchen nach ihrer Profanierung anderen Zwecken zugeführt, verdeutlichte der Förderverein. In der Ausstellung sind zum Beispiel eine in eine Bücherei umgewandelte Kirche im holländischen Maastricht und eine in eine Sparkassenfiliale umfunktionierte Kirche im deutschen Havelland zu sehen.