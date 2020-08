Neues Geschäft in Xanten : Xantenerin erfüllt sich Traum von eigener Malwerkstatt

Große Auswahl: Barbara Popp bietet verschiedene Keramikwaren an, die der Kunde nach seinen Vorstellungen bemalen kann. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Xanten Barbara Popp hat am Markt in Xanten den Laden Vernice eröffnet. Kunden können darin Becher, Teller oder andere Keramik nach eigenen Vorstellungen gestalten. Die Werkstatt ist täglich geöffnet. Popp plant auch Veranstaltungen wie Frauen-Abende.

Die Idee trug sie schon lange mit sich herum. Vor vielen Jahren habe sie einen solchen Laden in Mainz gesehen, seitdem habe sie etwas Ähnliches aufbauen wollen, berichtet Barbara Popp. Am 1. August hat sie sich ihren Traum erfüllt und eine Keramikmalwerkstatt am Markt in Xanten eröffnet. Ihre Kunden können Becher, Schalen, Teller, Kannen oder andere Keramikwaren nach ihren eigenen Vorstellungen bemalen – entweder um sie zu behalten oder um sie an jemanden zu verschenken.

Im Schaufenster stehen einige Beispiele. Es sind liebevoll gestaltete Kunstwerke, und jedes ist ein Unikat. Mit ihrem Geschäft greift Popp den Trend des Selbermachens auf, den es seit einigen Jahren gibt. Ihre Kunden könnten in ihrer Werkstatt etwas herstellen, das es woanders nicht gibt, erklärt Popp. Zwar säßen manche zunächst vor ihrem Teller oder Becher und wüssten nicht, wie sie ihn bemalen sollten. Aber wenn sie erst einmal angefangen hätten, „verfallen manche sogar in einen Malrausch“. Deshalb auch der Name: Vernice kommt von den italienischen Wörtern für Malen und Farbe. Die Preise für die Keramik (inklusive Farben und Brennen) beginnen bei sieben Euro. Für ihr Werk können sich die Kunden die Zeit nehmen, die sie brauchen. In der Werkstatt herrscht eine entspannte Atmosphäre. Popp bietet auch Kaffee, Tee oder Wasser an, aber ein Café ist ihr Laden nicht. Sie sieht ihn auch nicht als Konkurrenz zu anderen in Xanten, sondern als neues Angebot. Vergleichbares kennt sie nur aus Düsseldorf, Essen oder Münster.