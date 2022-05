In Kamp-Lintfort gefunden : Vermisster Junge aus Sonsbeck ist wohlbehalten zurück

Sonsbeck Der seit Sonntagabend vermisste Junge aus Sonsbeck ist wohlauf und wieder zurück bei seiner Familie. Zeugen hatten den 18-Jährigen in Kamp-Lintfort entdeckt.

Aufatmen in Sonsbeck: Der 18-Jährige, der seit Sonntagabend vermisst worden war, ist wohlbehalten zurück in seinem Elternhaus.

Wie die Polizei mitteilt, hatten Zeugen den Sonsbecker am Dienstag gegen 11.45 Uhr in Kamp-Lintfort in einem Schnellrestaurant an der Prinzenstraße gesehen. Sie meldeten das der Polizei, die zuvor Bürger um Mithilfe bei der Suche gebeten hatte.