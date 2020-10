Zusammenstoß von Autos : Zwei Menschen verletzt nach Verkehrsunfall in Xanten

Zwei Menschen verletzt nach Verkehrsunfall in Xanten

Xanten Bei einem Unfall am Donnerstagvormittag in Xanten sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Mehrere Fahrzeuge waren beteiligt. Zwei Autos mussten anschließend abgeschleppt werden.

In Xanten sind am Donnerstag mehrere Fahrzeuge bei einem Verkehrsunfall beschädigt worden. Zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt, wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage sagte. Demnach waren um circa 10.30 Uhr zwei Autos an der Kreuzung von Augustusring, Geldener Straße und Trajanring zusammengestoßen und hatten einen dritten Wagen getroffen. Zwei Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden. Nach etwa einer Stunde war die Unfallstelle wieder frei.