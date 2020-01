Verkehrsunfall in Xanten : Auto gerät in Gegenverkehr – zwei Verletzte und ein toter Hund

Xanten Bei einem Verkehrsunfall in Xanten sind zwei Menschen verletzt worden. Ein Autofahrer war in den Gegenverkehr geraten. Sein Hund wurde dabei aus dem Wagen geschleudert und von einem anderen Fahrzeug erfasst.

Am Mittwochabend hat sich in Xanten-Marienbaum ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war ein 58-jähriger Autofahrer auf der Labbecker Straße in Richtung Labbeck gefahren. Nach den bisher vorliegenden Informationen geriet er aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit dem Fahrzeug einer 32-jährigen Frau aus Sonsbeck zusammen. Ein weiterer Wagen habe nicht mehr ausweichen können und sei mit den anderen beiden Autos kollidiert, erklärte die Polizei.