Auto prallt gegen Baum : Mann stirbt bei Verkehrsunfall in Sonsbeck

Sonsbeck In Sonsbeck ist am Sonntagmorgen ein Autofahrer tödlich verunglückt. Er war mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

In Sonsbeck ist ein Mann bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen gestorben. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, war der 78-Jährige mit seinem Auto gegen 9.20 Uhr von Sonsbeck in Richtung Kevenheim gefahren. Auf der Balberger Straße sei der Wagen links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, danach habe sich das Fahrzeug noch einmal gedreht, bevor es schließlich zum Stehen gekommen sei, erklärten die Ermittler. Bei dem Unfall sei der Sonsbecker schwer verletzt worden und noch an der Unfallstelle gestorben, berichtete die Feuerwehr. Die Ursache des Unfalls sei noch unklar. Die Balberger Straße sei während der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt und der Verkehr umgeleitet worden. Von der Feuerwehr waren etwa 35 Einsatzkräfte aus Sonsbeck und Labbeck im Einsatz.

