Bürgerbeteiligung soll wiederholt werden Sonsbecker dürfen nochmals Verkehrslärm melden

Obwohl die Zeit drängt, hat der Sonsbecker Rat eine Entscheidung über den Lärmaktionsplan nochmals vertagt. Bürger beschwerten sich in der Sitzung am Dienstag, dass sie nicht ausreichend eingebunden worden seien. Nun soll die Bürgerbeteiligung wiederholt werden. Spätestens in der Ratssitzung am 2. Juli muss aber der Beschluss fallen, sonst drohen der Gemeinde Strafen.