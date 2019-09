Stellungnahmen eingereicht : Wirtschaft in Sorge wegen geplanter Verkehrsberuhigung

Xanten Die Stadt Xanten prüft Vorschläge für eine verkehrsberuhigte Innenstadt. Wirtschaftsvertreter befürchten Nachteile für den Einzelhandel und warnen vor einer Verlagerung des Verkehrs in Wohngebiete.

Verfahren Der Bezirksausschuss war bei diesem Thema nur beratend tätig. Als Nächstes steht es auf der Tagesordnung des Hauptausschusses am 8. Oktober und des Rates am 9. Oktober. Es fehlt allerdings noch die Stellungnahme der Polizei. Das beschlossene Verkehrskonzept für die City steht ebenfalls aus.

Durchfahrverbot Rheinstraße Für die Achse von der Siegfriedstraße bis zum Nibelungenplatz könnte sich ein Durchfahrverbot wirtschaftlich auf die Gewerbetreibenden in der Innenstadt auswirken, warnt die IHK. „Das lokale Gewerbe ist in hohem Maße vom Tourismus abhängig.“ Besucher aus Richtung APX, Südsee und Lüttingen könnten nur noch auf Umwegen in die Innenstadt gelangen. Außerdem würde sich der Verkehr in andere Teile der Stadt verlagern, prognostiziert die IHK. Negative Auswirkungen befürchtet auch die Handwerkskammer für Betriebe innerhalb des Altstadt-Rings.