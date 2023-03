Verkehrsberuhigung in Xanten Gut, dass diese drei Kübel erst einmal weg sind

Die Xantener Verwaltung hat für die Pflanzkübel in der Innenstadt viel Kritik abbekommen – berechtigte, aber auch unberechtigte. Deshalb einige Anmerkungen. Vorweg: Man kann zu den Kübeln stehen, wie man will – für Häme gibt es trotzdem keinen Grund. Für Beleidigungen sowieso nie. Niemand von uns möchte sich anhören müssen, was sich die Verwaltung immer wieder anhören muss.