Preisgekröntes System in 21 Kommunen : Per Handy zum sicheren Rad-Stellplatz in Xanten

Bürgermeister Thomas Görtz und TIX-Leiterin Hannah Keuchel probieren die neuen Fahrradboxen am Bahnhof direkt aus. RP-Fotos: Ostermann Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Serie Xanten Xanten baut sein Park & Ride-Angebot für Fahrräder am Bahnhof aus. Dank einer Förderung des VRR konnten zehn „Dein Radschloss“-Boxen aufgestellt werden. Die online buchbaren Garagen sind inzwischen in 21 Kommunen verfügbar.

In Rheinberg sind sie schon länger zu buchen, in Kleve stehen sie ebenfalls schon. Nun kann man auch am Xantener Bahnhof zehn der schmucken Zweirad-Garagen von „Dein Radschloss“ mieten, die klimabewussten Besuchern der Domstadt, die per Bahn anreisen und vor Ort mit dem Rad unterwegs sind, einen sicheren Stellplatz für ihr Gefährt anbieten. Dank einer Förderung des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) konnte die Stadt Xanten zehn dieser per Handy buchbaren Fahrradboxen anschaffen. Mit Stellplätzen in aktuell insgesamt 21 Kommunen bietet Dein Radschloss derzeit das bundesweit größte digital zusammenhängende System für ein sicheres Fahrradparken an Bahnhöfen und ÖPNV-Haltepunkten an. Das Gemeinschaftsprojekt des VVR und der teilnehmenden Städte hat daher jüngst beim Deutschen Fahrradpreis 2022 den zweiten Platz in der Kategorie Infrastruktur belegt.

Für Bürgermeister Thomas Görtz stellen die neuen Boxen einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Mobilitätswende dar. „Sie schaffen einen weiteren Anreiz, das Auto mal stehen zu lassen und stattdessen die öffentlichen Verkehrsmittel mit dem Fahrrad zu verbinden“, sagt er.

Zwei Boxen verfügen über eine E-Bike-Ladestation (oben). Darunter befindet sich eine Sicherung, sollte sich jemand mal einschließen. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Schon seit vielen Jahren hält die Stadt Xanten auf der Rückseite des Bahnhofgebäudes 50 Fahrradboxen bereit. Die abschließbaren Garagen seien sehr gefragt, bestätigt Hannah Keuchel, Geschäftsführerin der Tourist Information (TIX), über die die Stellplätze gemietet werden können. „Alle Boxen sind vermietet und es gibt eine Warteliste“, sagt sie. Nachdem es dort vor einiger Zeit mal Vandalismus-Probleme gegeben hatte und Boxen aufgebrochen worden sind, wurde ein Zaun mit Videoüberwachung drumherum installiert. „Seitdem ist Ruhe eingekehrt“, sagt Keuchel.

Doch während die bisherigen Zweirad-Garagen vornehmlich für Pendler interessant sind, weil sie per Vertragsabschluss über längere Zeiträume von Monaten oder sogar Jahren zu mieten sind, „verfolgen die Dein-Radschloss-Boxen ein anderes Konzept“, so Görtz. Die neuen Radboxen sind kurzzeitig buchbar: Die Tagesmiete beträgt einen Euro pro Garage, für eine Woche gibt’s einen vergünstigten Preis von fünf Euro. „Das dürfte vor allem die vielen Besucher Xantens und Tagesausflügler ansprechen“, erklärt Görtz. Hinzu kommt: Es kann ganz spontan gebucht werden, online, und damit sogar per Handy aus dem noch fahrenden Zug.

Die alten Fahrradboxen hinter dem Bahnhofsgebäude sind alle vermietet. Ein Zaun und Kameraüberwachung sichern sie vor Vandalismus. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Die Buchung ist über die Homepage des Betreibers unter www.dein-radschloss.de möglich. „Man muss sich einmal registrieren, aber das ist kostenlos“, erklärt Keuchel. Und dann könnten Radboxen in allen teilnehmenden Kommunen gemietet werden. Eine Karte auf der Internetseite gibt einen Überblick über die Standorte. Allein in Bochum gibt es davon 14. Die Radboxen sind immer an Bahnhöfen und ÖPNV-Haltepunkten aufgestellt, „um die Verkehrsmittel miteinander zu verknüpfen“, erklärt Görtz.

Die Bezahlung ist per Lastschrift, Paypal oder Kreditkarte möglich. Nach erfolgreicher Zahlung werden die Zugangsdaten per E-Mail zugeschickt. Die Nutzer erhalten einen QR-Code und einen Pin, womit sie vor Ort an dem seitlich angebrachten Automaten der Boxen ihre gebuchte Garage öffnen können. Dort angebracht ist auch ein Hinweisschild mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung sowie einer Notfall-Nummer, „die immer besetzt ist, sollte mal etwas nicht klappen“, so Keuchel.

Jede Fahrradbox ist mit LED-Lampen bestückt, die sich anschalten, sobald die Tür aufgeht. Zwei der am Xantener Bahnhof verfügbaren Garagen – Nummer neun und zehn – sind zudem mit einer E-Bike-Ladestation ausgestattet. Auf einer Mittelschiene können Rad oder Roller abgestellt werden. „Es passen aber auch zwei Fahrräder rein, und das ist auch erlaubt“, verrät die TIX-Chefin.

Sich selbst einzuschließen, ist übrigens nicht möglich beziehungsweise man kommt schnell wieder raus. Im Inneren befindet sich eine Sicherung direkt an den LED-Leuchten. Wenn man am Kabel zieht, öffnet sich die Tür wieder. „Dennoch sollte man die Boxen nicht als günstige Übernachtungsmöglichkeit nutzen“, scherzt Görtz. „Das könnte etwas stickig werden.“ Sicher ist sicher.

(beaw)