Verkehrsbelastung in Xanten Aufruf zur Testsperrung der Bahnhofstraße

Die zeitweise Sperrung der Bahnhofstraße in Höhe des Bahnübergangs am Wochenende hat auf den Fraktionssprecher der Grünen im Stadtrat Xanten Eindruck gemacht. Der eingeschränkte Verkehr auf der sonst viel befahrenen Straße inspirierte Rolf Peter Weichold zu einem Gedankenspiel. Dieses mündet in der Idee des Ratsmitglieds, die Bahnhofstraße während der Schulzeit für einen Testzeitraum von einer Woche für den Pkw-Verkehr voll zu sperren, um so Fußgängern und Fahrradfahrern mehr Freiraum zu geben.