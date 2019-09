Autofahrer flüchtet nackt nach Unfall : Verfolgungsjagd endet in der Xantener Südsee

Verfolgungsjagd endet in der Xantener Südsee

Xanten Nach einem Unfall flüchtet der mutmaßliche Verursacher, wird von dem anderen Autofahrer und Augenzeugen verfolgt, daraufhin rennt er nackt davon, versteckt sich und springt schließlich in die Xantener Südsee. Als er aufgibt, warten Polizisten am Ufer auf ihn.

Ein 31 Jahre alter Mann soll am Mittwoch in Xanten einen Unfall verursacht haben und dann nackt geflüchtet sein. Wie die Polizei mitteilte, war sein Wagen gegen 13.50 Uhr auf dem Bankscher Weg mit dem Fahrzeug eines Berliners zusammengestoßen. Der Xantener sei weitergefahren, der andere Autofahrer habe ihn verfolgt, beide Fahrzeuge seien ein zweites Mal zusammengestoßen, und wieder sei der Xantener geflüchtet. Das Auto des 31-Jährigen sei später in der Nähe des Unfallorts verlassen entdeckt worden. Zeugen seien dem Mann hinterhergelaufen, hätten die Verfolgung aber bald abgebrochen. Die Polizei habe mit einem Hubschrauber nach ihm gesucht, zunächst habe er aber nicht gefunden werden können.