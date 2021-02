VereinsLiebe : Spendenaktion für Vereine aus der Region läuft

Niederrhein Die Volksbank Niederrhein und die Rheinische Post unterstützen mit der Aktion „VereinsLiebe“ gemeinnützige Vereine in der Region mit insgesamt 30.000 Euro.

Was müssen die Vereine dafür tun? Einfach per Handy ein Kurzvideo von maximal 60 Sekunden Länge zum Motto „Darum ist unser Verein wichtig für die Region“ drehen und per Whatsapp an die Volksbank Niederrhein (Tel. 02802 9100) schicken. Einsendeschluss ist der 11. Februar 2021. Alle Teilnahmebedingungen stehen auf der Homepage der Volksbank Niederrhein: www.volksbank-niederrhein.de/vereinsliebe. Wer gewinnt, entscheidet die unabhängige Jury aus Alpens Bürgermeister Thomas Ahls und RP-Fotograf Armin Fischer.