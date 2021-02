Xantener Blutwurstkomitee: Die Xantener haben für das Video ein Gedicht geschrieben, das sie vortragen: „Nä Markus, wat wor dat doch ’ne superjeile Zick, ich denk’ so gern an den Zug 2018 zurück. Ja, Kille, das ist richtig, dabei sind wir doch für die Region so wichtig. 2022 gibt es uns schon seit 50 Jahren, und wir müssen wieder einmal sparen. Für jung und alt, für groß und klein, soll doch unser Blutwurstsonntagszug sein. Auch die Wagenbauer sind am Stöhnen, können das alles nicht mehr löhnen. Liebe Volksbank Niederrhein, um auch weiter für die Region da zu sein, heben wir die Hände und bitten um eure Spende.“