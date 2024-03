Aktion von Volksbank Niederrhein und RP „VereinsLiebe“ geht in die vierte Runde

Im vergangenen Jahr hatten sich 137 Vereine an der Aktion „VereinsLiebe“ beteiligt – vom Fußballklub über die Naturschutzgruppe, den Reitverein und die Karnevalsgesellschaft bis zum Tanzkreis. Guido Lohmann, Michael Kowalle und Helena Krämer schwärmen immer noch von den vielen kreativen Beiträgen zum Motto „Der schönste Vereinsmoment“. Wie auch in den Vorjahren sei deutlich geworden, wie vielseitig und vielfältig das Vereinsleben am Niederrhein sei, sagen sie. Es sei immer wieder beeindruckend, zu sehen, wie viele Menschen sich engagierten und was sie zusammen auf die Beine stellten – und das vollkommen ehrenamtlich.