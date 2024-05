Aktion von Volksbank Niederrhein und Rheinische Post Das sind die Gewinner der „VereinsLiebe“ 2024

(wer) Die Sieger der Aktion „VereinsLiebe“ sind am Donnerstagabend geehrt worden. Auf dem ersten Platz landete der Förderverein der Kita St. Anna an der Schulstraße in Rheinberg, auf dem zweiten Platz der Verein Stehaufmännchen Niederrhein und auf dem dritten Platz der Kinderschutzbund-Ortsverband Alpen. Insgesamt wurden 20 Vereine im Vereinsheim des SV Viktoria Alpen von der Volksbank Niederrhein und der Rheinischen Post ausgezeichnet. Je nach Platzierung erhielten die Vereine Spenden in Höhe von 5000 Euro, 3000 Euro, 2000 Euro, 1500 Euro und 1000 Euro. Außerdem wurden aus den übrigen Teilnehmern drei Namen gezogen, die jeweils 500 Euro erhielten. Somit wird das Ehrenamt in der Region insgesamt mit mehr als 30.000 Euro unterstützt.