Spendenaktion „VereinsLiebe“ Gesucht werden die schönsten Moment im Vereinsleben

„Die ersten beiden Male war die Aktion schon ein Riesenerfolg“, sagt Guido Lohmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Niederrhein. Die Resonanz auf die Spendenaktion in den vergangenen beiden Jahren habe gezeigt, wie viel Spaß die Vereine daran hatten, sich einzubringen und zu zeigen, was sie ausmacht. 2021 hatten 78 Vereine aus der Region mitgemacht, 2022 sogar 84. Beide Male wurden mehrere Zehntausend Euro an Spenden vergeben.