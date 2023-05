Aktion von Volksbank Niederrhein und Rheinische Post Die „VereinsLiebe“ wächst

Niederrhein · Fast doppelt so viele Vereine haben in diesem Jahr an der gemeinsamen Aktion der Volksbank Niederrhein und der Rheinischen Post teilgenommen und Fotos von ihren schönsten Momenten eingereicht. Mit den Bildern zeigen sie, wie vielfältig und bereichernd das Vereinsleben am Niederrhein ist.

23.05.2023, 23:19 Uhr

Von Markus Werning Verantwortlicher Redakteur Xanten/Rheinberg.

Die vergangenen Jahre waren schwierig. Auch für Vereine. Die Corona-Pandemie war eine „lange Zeit der Entbehrungen“, berichten zum Beispiel die Sportschützen St. Viktor Birten. Der „schönste Vereinsmoment“ war deshalb für sie etwas, was vor der Pandemie noch selbstverständlich war – und dann plötzlich nicht mehr: „zusammen feiern, quatschen, lachen“. Aber jetzt ist es wieder möglich. Fotos davon haben die Sportschützen St. Viktor Birten bei der gemeinsamen Aktion der Volksbank Niederrhein und der Rheinischen Post eingereicht. Genauso wie weitere 137 Vereine aus der Region. Auch sie zeigen auf Bildern ihre „schönsten Vereinsmomente“. Damit machen dieses Mal fast doppelt so viele Vereine mit wie 2022 und 2021, als es 84 und 78 gewesen waren. Die „VereinsLiebe“ wächst also. Info Was die Vereine bei der Aktion gewinnen können Spenden Folgende Spenden werden vergeben: Erster Preis: 5000 Euro, zweiter Preis: 3000 Euro, dritter Preis: 2000 Euro, vierter bis zehnter Preis: je 1500 Euro, elfter bis 20. Preis: je 1000 Euro. Unter den restlichen Teilnehmern werden dreimal 500 Euro verlost. Zum dritten Mal in Folge unterstützen die Volksbank Niederrhein und die Rheinischen Post mit der Spendenaktion das Ehrenamt in der Region. Damit zeigen sie, wie wichtig die Vereine für die das Leben vor Ort sind. Es ist eine Wertschätzung des Engagements von Menschen für Menschen. Insgesamt werden Spenden im Wert von mehr als 30.000 Euro ausgeschüttet. „Die ersten beiden Male war die Aktion schon ein Riesenerfolg“, sagt Guido Lohmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Niederrhein. Die Resonanz auf die Spendenaktion in den vergangenen beiden Jahren habe gezeigt, wie viel Spaß die Vereine daran hatten, sich einzubringen und zu zeigen, was sie ausmacht. Beide Male wurden mehrere Zehntausend Euro an Spenden vergeben. Dieses Mal auch. Die Aktion „VereinsLiebe“ war 2021 von der Volksbank Niederrhein und der Rheinischen Post ins Leben gerufen worden, um die Vereine – erst recht in einer schwierigen Zeit – zu unterstützen. Seitdem sind die Zeiten für die Vereine „nicht einfacher geworden“, sagt Michael Kowalle, Regionaler Verlagsleiter Niederrhein der Rheinischen Post. Er und Lohmann engagieren sich selbst ehrenamtlich. Sie wissen also um die Sorgen und Nöte der Vereine: Mitglieder treten aus, weil sie die Beiträge nicht mehr bezahlen könnten. Die Energiekosten sind gestiegen, genauso wie andere Kosten, das macht den Betrieb und den Unterhalt der Vereinsanlagen schwieriger. „Wenn Vereine dann eine Finanzspritze bekommen, wie durch die ,VereinsLiebe‘, dann tut das denen gut“, sagt Kowalle. Es geht um „Wertschätzung und Aufmerksamkeit“, erklärt Lohmann. „Das ist wichtig für die Seele.“ In diesem Jahr steht die Spendenaktion unter dem Motto „Schönste Momente im Vereinsleben“. „Die Vereine können uns zeigen, worauf sie stolz sind, woran sie sich gerne erinnern, wofür sie dankbar sind“, erklärt Helena Gardemann, Marketing-Leiterin bei der Volksbank Niederrhein. Wenn man sich nun die Fotos anschaut, „bekommt man eine Gänsehaut“. Weil die Bilder emotionale Momente zeigen und deutlich machen, wie viel von den Vereinen geleistet wird, wie vielfältig das Angebot ist und wie viel Freude die Mitglieder dabei haben. Rheinischer Landfrauenverband Foto: Rheinischer LandFrauenverband St.-Ulrich-Schützenbruderschaft Millingen Foto: St. Ulrich Schützenbruderschaft Millingen KLJB Sonsbeck Foto: KLJB Sonsbeck ZRuFV Von Luetzow Hamminkeln Foto: Zucht-, Reit- und Fahrverein Von Luetzow Hamminkeln TuS Borth Foto: TuS Borth St.-Antonius-Junggesellen-Schützenbruderschaft Foto: St. Antonius-Junggesellen-Schuetzenbruderschaft 1613 Ginderich Heimatverein Büderich-Gest Foto: Heimatverein Buederich-Gest DLRG Alpen Foto: DLRG Alpen SV Rheinkraft Ginderich Foto: SV Rheinkraft Ginderich Reitersportverein Wesel-Obrighoven Foto: Reitersportverein Wesel-Obrighoven MTV MO-Hawks Foto: MTV MO-Hawks KGV Ginderich Foto: KGV Ginderich Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen Foto: Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen St.-Petrus-Schützenbruderschaft Obermörmter Foto: St. Petrus Obermoermter Schützenbruderschaft Trägerverein Bürgerzentrum Alpsray Foto: Trägerverein Bürgerzentrum Alpsray RMSV Wanderlust Hochheide Foto: RMSV Wanderlust Hochheide Baerler Heimat- und Bürgerverein Foto: Baerler Heimat- und Bürgerverein SV Sonsbeck Sonsberg Foto: SV Sonsbeck - Sonsberg Förderverein St. Georg Kindergarten Labbeck Foto: Förderverein des St. Georg Kindergarten Labbeck Spektakel Rheinberg Foto: Spektakel Rheinberg TCA Mobula Alpen Foto: TCA Mobula Alpen Heimat- und Verkehrsverein Alpen Foto: Heimat- und Verkehrsverein Alpen Leichtathletikgemeinschaft Alpen Foto: Leichtathletikgemeinschaft Alpen St. Victor Bruderschaft Xanten Foto: St. Victor Bruderschaft Xanten St.-Evermarus-Schützenbruderschaft Borth 1724 Foto: St. Evermarus Schuetzenbruderschaft Borth 1724 Kinderschutzbund Alpen Foto: Kinderschutzbund Alpen HSG Eagles Niederrhein Foto: HSG Eagles Niederrhein Black Yellow forever true Foto: Black Yellow forever true St. Petri-Junggesellenschützenbruderschaft Foto: St. Petri-Junggesellenschuetzenbruderschaft Förderverein Alpener Motte Foto: Förderverein Alpener Motte Rhinberkse Jonges Rheinberg Foto: Rhinberkse Jonges Rheinberg KFD Veen Foto: KFD Veen SV Concordia Ossenberg 1982 Foto: SV Concordia Ossenberg 1982 St.-Josef-Schützenbruderschaft Kloster Kamp Foto: St. Josef Schützenbruderschaft Kloster Kamp SV Schwafheim 1932 Foto: SV Schwafheim 1932 Förderverein DPSG Phoenix St. Anna Rheinberg Foto: Förderverein DPSG Phoenix St. Anna Rheinberg GSC Moers Foto: GSC Moers A.S.V. St. Petri Millingen Foto: A.S.V. St. Petri Millingen RV Seydlitz-Kamp 1884 Foto: RV Seydlitz-Kamp 1884 JKAG Ossenberg Foto: JKAG Ossenberg Förderverein des Kindergartens St. Peter Rheinberg Foto: Förderverein des katholischen Kindergarten St. Peter Rheinberg Tambourcorps Wardt Foto: Tambourcorps Wardt Pfadfinder DPSG St. Josef Moers Foto: Pfadfinder DPSG St. Josef Moers SV Thomasstadt 09/24 Kempen Foto: SV Thomasstadt 09/24 Kempen Tanzsportgemeinschaft Niederrhein Foto: Tanzsportgemeinschaft Niederrhein DLRG Orsoy Foto: DLRG Orsoy Lebenshilfe Moers Foto: Lebenshilfe Moers Elterninitiativkindergarten Spatzennest Foto: Elterninitiativkindergarten Spatzennest SV Millingen Foto: SV Millingen Hundesportverein Neukirchen-Klingerhuf Foto: Hundesportverein Neukirchen-Klingerhuf Kulturförderung To Hoop Foto: Kulturförderung To Hoop RV Prinz Friedrich Sigismund von Preussen Foto: RV Neukirchen Prinz Friedrich Sigismund von Preussen Verein Gemütlichkeit Ossenberg Foto: Verein Gemütlichkeit Ossenberg FC Niederrhein Soccer Foto: FC Niederrhein Soccer Eltern-Kind-Turnen der Borussia Veen Foto: Eltern-Kind-Turnen der Borussia Veen SV Viktoria Birten 1925 Foto: SV Viktoria Birten 1925 Schützenverein Ossenberg 1828 Foto: Schützenverein Ossenberg 1828 Ferienlager Veen Foto: Ferienlager Veen - SV Borussia Veen 1920 VereinsLIebe / Logo / Aktion Volksbank Niederrhein und Rheinische Post Foto: Volksbank Niederrhein Auf diesen beiden Seiten zeigen wie die Beiträge aller 138 Teilnehmer. Eine Jury hat sich die Fotos angesehen und bewertet. Die ersten 20 Plätze erhalten Spenden zwischen 5000 Euro und 1000 Euro. Die genauen Platzierungen werden bei einer Siegerehrung am Donnerstag, 25. Mai, im Vereinsheim des FC Viktoria Alpen bekannt gegeben. Außerdem werden unter allen anderen Teilnehmern dreimal 500 Euro verlost. Hier geht es zur Bilderstrecke: Das sind die Teilnehmer der VereinsLiebe 2023

(wer)