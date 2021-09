Verein für Denkmalpflege : Führung zum Tag des Geotops in Sonsbeck

Führung zum Tag des Geotops in Sonsbeck

Sonsbeck Der Verein für Denkmalpflege nimmt Besucher am Sonntag, 19. September, auf eine Führung mit, um die erdgeschichtliche Entwicklung der Sonsbecker Schweiz zu erkunden.

Der Geo-Wanderweg läßt das Sonsbecker Hügelland zum Erlebnis werden. Auf einer Länge von 1,5 Kilometern erläutern sechs Schautafeln sowie Bohrprofile und typische Gesteine die erdgeschichtliche Entwicklung der Landschaft. Der Verein für Denkmalpflege bietet zum Tag des Geotops am Sonntag, 19. September, eine Führung entlang dieser Strecke und des angrenzenden Findlingwegs an. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Römerturm, Dassendaler Weg 14. Von dort aus geht es über den Bögelschen Weg zum neuen Aussichtsturm auf dem Dürsberg.