Auszeichnung fürs Ehrenamt : Denkmalverein gewinnt Heimatpreis in Sonsbeck

Denkmalverein gewinnt Heimatpreis in Sonsbeck

Der Verein für Denkmalpflege hat unter anderem die noch laufende Ausstellung „75 +1 Jahre Freiheit“ zum Kriegsende in Sonsbeck auf die Beine gestellt. Foto: Armin Fischer (arfi)

Sonsbeck Der Sonsbecker Rat wählte den Verein für Denkmalpflege zum Sieger des diesjährigen Heimatpreises. Insgesamt wurden in nicht öffentlicher Sitzung drei Preisträger bestimmt.

Unermüdlich ist der Verein für Denkmalpflege Sonsbeck im Einsatz, den Bürgern auf spannende und originelle Art Ortsgeschichte näher zu bringen. Aktionen wie der digitale Adventskalender 2020 mit Liedern, Gedichten, Rezepten und historischen Berichten, oder die noch bis Sonntag, 21. November, laufende Ausstellung „75 + 1 Jahre Freiheit“ sind nur zwei von vielen Ideen. Dieses Engagement hat der Sonsbecker Rat nun gewürdigt und dem Denkmalverein zum Sieger des Heimatpreises erklärt. Der zweite Preis geht an den St.-Martin-Verein Sonsbeck, der dritte Preis an den Heimat- und Verkehrsverein. Die Abstimmung fand in nicht öffentlicher Sitzung statt.