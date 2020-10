Tarifverhandlungen : Niag befürchtet Bus-Ausfälle durch Verdi-Streik am Montag

Kreis Wesel Am Montag wird es wieder einen Warnstreik der Gewerkschaft Verdi im öffentlichen Nahverkehr geben. Hintergrund sind Tarifverhandlungen. Die Niag rechnet auch in ihrem Gebiet mit Ausfällen auf einzelnen Buslinien.

Hintergrund des Streikaufrufs sind die Verhandlungen zwischen Verdi und dem kommunalen Arbeitgeberverband (KAV NW) über den Tarifvertrag. Es habe auch in der zweiten Verhandlungsrunde am 9. Oktober keine ausreichende Annäherung gegeben, teilte die Gewerkschaft weiter mit. „Die Kolleginnen und Kollegen fahren an 365 Tagen im Jahr Menschen an ihr Ziel, doch die Arbeit wird immer mehr zur Belastung“, schrieb Verdi in einer Mitteilung. „Trotz Arbeitsverdichtungen durch das steigende Verkehrsaufkommen und daraus resultierend konstant hohen Krankenzahlen kommen die Arbeitgeber bisher nicht auf uns zu.“ Um den Nahverkehr zu gewährleisten, seien „attraktivere Rahmenbedingungen“ notwendig. Verdi fordert bessere Arbeitsbedingungen für die Belegschaft. Die maximale Arbeitszeit im Fahrdienst soll von zwölf auf zehn Stunden sinken, die Ruhezeit nach Schichtende soll von zehn auf elf Stunden steigen.