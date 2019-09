Verdi-Gala in Xanten : Wenn Aida auf Nabucco trifft

Info

Spielort Die Konzertagentur Paulis war schon mehrmals Gast in Xanten. 2018 zum Beispiel führten sie mit der Festspieloper und der Festivalchor Prag die Verdi-Oper Nabucco am Ostwall auf. Dieses Mal wurde die Veranstaltung in das Naturbad Xantener Südsee verlegt, um dem Publikum einen neuen Spielort zu präsentieren.

Tournee Das Konzertagentur Paulis gastierte mit der Verdi-Gala in diesem Sommer in 29 Orten. Der letzte Auftritt war für Sonntagabend in Einbeck in Niedersachsen geplant. Die Festspieloper Prag und die Tschechischen Symphoniker Prag treten darüber hinaus regelmäßig in Deutschland auf.

Komponist Giuseppe Verdi lebte von 1813 bis 1901. Während seines Lebens schuf er 26 Opern.