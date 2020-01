Pädokriminellen-Netzwerk in NRW : Mann soll Kind missbraucht haben – Festnahme in Xanten

Xanten Die Ermittlungen zum Kindesmissbrauchs-Netzwerk in NRW erreichen Xanten: Polizei und Staatsanwaltschaft haben einen Mann festgenommen, der Kinder missbraucht haben soll.

Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt gegen einen Mann aus Xanten, der Kinder missbraucht und Kinderpornos besessen haben soll. Der Verdächtige sei im Dezember von der Polizei an seinem Wohnsitz festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Köln am Freitag auf Anfrage der Redaktion. Seitdem sitze der Mann in Untersuchungshaft. Bei ihm zu Hause seien Datenträger sichergestellt worden, die ausgewertet würden.

Polizei und Staatsanwaltschaft waren durch ihre Ermittlungen zum Kindesmisbrauchs-Netzwerk in NRW auf den Xantener aufmerksam geworden, wie der Sprecher weiter mitteilte. Im Moment werde in diesem Zusammenhang gegen insgesamt 20 Beschuldigte ermittelt, acht von ihnen säßen in Untersuchungshaft. Nähere Angaben zum Verdächtigen aus Xanten machte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Köln unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.