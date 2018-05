Xanten: Verbraucherzentrale gibt Tipps zum Energiesparen

Xanten Stand beim Aktionstag im Naturforum Bislicher Insel.

Die Verbraucherzentrale wird beim Aktionstag "Dem Klima auf der Spur!" im Naturforum Bislicher Insel am Sonntag, 3. Juni, mit einem Aktionsstand dabei sein. Am Stand der Verbraucherzentrale können Besucher eine erste Einschätzung zu den Energiespar-Potenzialen in ihrem privaten Haushalt erhalten. Die Experten geben grundlegende Hinweise zu Heizung, Solarenergie, Dachdämmung, Fenster, Außenwand, Kellerdecke, sommerlichem Hitzeschutz und dem dazugehörigen Förderprogramm.