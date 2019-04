Vorträge und Infomaterial : Verbraucherzentrale berät zu Strom aus Photovoltaik

Xanten/Alpen/Sonsbeck Energieberater Akke Wilmes klärt in Xanten, Alpen und Sonsbeck über die Vorteile von „Strom vom Dach“ auf.

„Viele Dächer von Eigenheimen im Kreis können zu Solartankstellen werden – das lohnt sich auch finanziell“, sagt Energieberater Akke Wilmes von der Verbraucherzentrale NRW. Für den Klimaschutz sei jedes Solardach ein Gewinn. Strom vom Dach koste knapp halb so viel wie der aus dem Netz. Zudem könne eine Photovoltaikanlage über das Jahr gesehen einem tagsüber ladenden E-Auto gut die Hälfte der benötigten Energie liefern. Weiterer Solarstrom fließt in den Haushalt, der Rest gegen Vergütung ins Netz. „Mit Batteriespeicher fließt sauberer Strom in den Akku, die Wirtschaftlichkeit der Anlage sinkt dann allerdings“.

Vorträge zu diesem Thema und die Möglichkeit, Fragen zu stellen, gibt es am Donnerstag, 9. Mai, im Rathaus Sonsbeck, am Dienstag, 21. Mai, im Rathaus Alpen sowie am Dientag, 4. Juni im Rathaus Xanten, jeweils ab 18 Uhr. Um Anmeldung unter 0281 47368415 oder an wesel.energie@verbraucherzentrale.nrw wird gebeten.