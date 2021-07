Veranstaltungen in Xanten : Jetzt können Sie (wieder) was erleben

Im Sommer ist einiges los in Xanten. Geplant sind unter anderem Open-Air-Kino und Auftritte von Glam Bam, Gerburg Jahnke sowie Still Collins (Archivbilder). Foto: arfi, oo, FZX

Xanten Die Infektionszahlen sinken, die Corona-Regeln werden gelockert – größere Veranstaltungen sind wieder möglich. In Xanten gibt es direkt ein großes Angebot an Konzerten, Kabarett und mehr. Eine Auswahl für die nächsten Monate.

Das Freizeitzentrum Xanten (FZX) lässt den Open-Air-Sommer wieder aufleben. In den nächsten Wochen sind Konzerte, Kabarett und mehr geplant. FZX-Leiter Wilfried Meyer verspricht eine „unterhaltsame und unbeschwerte Auszeit vom oftmals anstrengenden Alltag“. An einigen Wochenenden gibt es sogar die Qual der Wahl, weil es in Xanten auch noch die Sommerfestspiele Birten und die Flower-Power-Abende der Händlerschaft geben wird. Wir geben eine Übersicht über die Termine im Juli, August und September (ohne Anspruch auf Vollständigkeit). Infos über Preise und Corona-Regeln sind auf den Webseiten der Veranstalter zu finden.

Wann Freitag, 6. August, und Samstag, 7. August, jeweils 21.30 Uhr Was 6. Open-Air-Kino Wo Hafen Xanten Veranstalter FZX Infos Das Programm des Open-Air-Kinos wird von den Zuschauern bestimmt. Das FZX stellt vom 10. bis zum 25. Juli mehrere Filme zur Auswahl. Gezeigt werden die beiden Titel mit den meisten Stimmen. Nähere Infos auf der Webseite des FZX, f-z-x.de.

Wann Freitag, 6. August, 17 bis 21 Uhr Was Flower Power meets Kids Wo Innenstadt Veranstalter Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten (IGX) Infos In Xantens Innenstadt findet ein Kinder-Trödelmarkt statt. Die Geschäfte bleiben bis 21 Uhr geöffnet. Nähere Infos auf der Webseite der IGX, igx-xanten.de.

Wann Freitag, 13. August, 19 Uhr Was Acoustic Plaza Wo Hafen Xanten Veranstalter FZX Infos Vier Singer-Songwriter spielen im Xantener Hafen. Der Eintritt zum Konzert ist frei, aber für den Besuch ist eine Registrierung erforderlich. Nähere Infos auf der Webseite des FZX, f-z-x.de.

Wann Freitag, 13. August, 20 Uhr Was Ingrid Kühnes Comedy Mix Wo Amphitheater Birten Veranstalter Klanghelden Infos Während der Sommerfestspiele Birten lädt Ingrid Kühne zum zweiten Comedy Mix ins Amphitheater Birten. Dabei sind: Lisa Feller, Sascha Thamm, Thekentratsch und Özgür Cebe. Mehr Infos und Karten auf birten2019.de.

Wann Samstag, 14. August, 15 Uhr und 20 Uhr Was Die Feisten – Junggesellenabschied Wo Amphitheater Birten Veranstalter Klanghelden Infos Das Gesangsduo Die Feisten spielen zweimal bei den Sommerfestspielen Birten: am Nachmittag und am Abend. Mehr Infos und Karten auf birten2019.de.

Wann Freitag, 20. August, 19 Uhr Was Beatles & Stones Wo Amphitheater Birten Veranstalter Klanghelden Infos Die Songs der Beatles und der Rolling Stones in einem Konzert, gespielt von den Tribute-Bands ReCartney und Voodoo Lounge. Mehr Infos und Karten auf birten2019.de.

Wann Samstag, 21. August, 17 Uhr Was Stoppok & Band / Mrs Greenbird Wo Amphitheater Birten Veranstalter Klanghelden Infos Stoppok kommt mit seiner Band nach Xanten und gibt mit Mrs Greenbird ein Konzert. Mehr Infos und Karten auf birten2019.de.

Wann Samstag, 21. August, 19.30 Uhr Was Open-Air-Konzert mit Brings Wo Naturbad Xantener Südsee Veranstalter FZX Infos Die Kölner Mundart-Band ist Stammgast in Xanten. Der Ticketverkauf läuft über die Internetseite des FZX und über Eventim, f-z-x.de.

Wann Sonntag, 22. August, 15 Uhr Was Musical „Bibi Blocksberg – Alles wie verhext“ Wo Naturbad Xantener Südsee Veranstalter FZX Infos Bibi Blocksberg, die berühmteste kleine Hexe Deutschlands, ist zu Gast am Xantener Südsee-Strand. Eine mitreißende Inszenierung für die ganze Familie. Empfohlen für Kinder ab 4 Jahren. Nähere Infos auf der Webseite des FZX, f-z-x.de.

Wann Freitag, 27. August, 19.30 Uhr Was „Frau Jahnke hat eingeladen …“ Wo Naturbad Xantener Südsee Veranstalter FZX Infos Kabarettistin Gerburg Jahnke macht Regie mit Kolleginnen aus Kabarett, Comedy und Entertainment. Es handelt sich um den Verlegungstermin vom 28. August 2020. Die Tickets sind weiter gültig. Weitere Infos auf der Webseite des FZX, f-z-x.de.

Wann Samstag, 28. August, 19.30 Uhr Was Glam Bam mit Glam-Rock der 1970er Jahre Wo Naturbad Xantener Südsee Veranstalter FZX Infos Glam Bam lassen mit ihrem knallbunten Outfit und ihrer Musik die 1970er Jahre wiederauferstehen. Nähere Infos auf der Webseite des FZX, f-z-x.de.

Wann Samstag, 28. August, 20 Uhr Was Das Lumpenpack Wo Amphitheater Birten Veranstalter Klanghelden Infos Das Lumpenpack ist eine deutsche Rock-Pop-Band. Mehr Infos und Karten auf birten2019.de.

Wann Freitag, 3. September, 19.30 Uhr Was Konzert der Udo-Jürgens-Cover-Band SahneMixx Wo Naturbad Xantener Südsee Veranstalter FZX Infos Die Band SahneMixx präsentiert die schönsten Lieder von Udo Jürgens live auf der Bühne. Nähere Infos auf der Webseite des FZX, f-z-x.de.

Wann Freitag, 3. September, 17 bis 21 Uhr Was Flower Power meets Diner en Blanc Wo Xantens Innenstadt Veranstalter IGX Infos Zum Weißen Dinner kann jeder Essen und Getränke mitbringen oder vor Ort etwas kaufen. Die Geschäfte bleiben bis 21 Uhr geöffnet.

Wann Samstag, 4. September, 19.30 Uhr Was Konzert der Band Basta Wo Naturbad Xantener Südsee Veranstalter FZX Infos Die Kölner A-cappella-Gruppe Basta singt die Band aus ihrem neuen Programm „Eure liebsten Lieder“. Nähere Infos und Tickets auf der Webseite des FZX, f-z-x.de.

Wann Freitag, 10. September, 19.30 Uhr Was Konzert von Still Collins Wo Naturbad Xantener Südsee Veranstalter FZX Infos Still Collins gilt als eine der gefragtesten Phil-Collins- und Genesis-Tribute-Bands in Europa. Nähere Infos und Tickets auf der Webseite des FZX, f-z-x.de.

(wer)