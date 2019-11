Wissensaustausch Ihnen sei aufgefallen, dass Kinder vieles nicht mehr kennen und wissen würden, was früher selbstverständlich gewesen sei, zum Beispiel, welches Werkzeug es überhaupt gebe, berichtete Kalletals Bürgermeister Mario Hecker. Sie hätten deshalb die Dorf-Hochschule ins Leben gerufen: Ältere Einwohner gäben darüber ihr Wissen an die jüngere Generation weiter. So gebe es zum Beispiel Kurse wie „Eintopf, aber richtig“ und das kleine Handwerker-Einmaleins. Damit hätten sie auch Menschen für das Dorfleben begeistern können, die sich bisher noch nicht dafür interessiert hätten.