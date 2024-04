Ehrung für ein „Vorbild im Ehrenamt“ VdK Xanten ernennt Ursula Schülke zum Ehrenvorstandsmitglied

In einem ausführlichen Antrag hatte der Xantener VdK-Vorstand seinen Vorschlag für eine Auszeichnung begründet. Darin erinnerte er daran, dass Ursula Schülke seit mehr als 25 Jahren nicht nur im Sozialverband aktiv sei, sondern dass sie sich auch in anderen Bereichen ehrenamtlich einbringe. „Dabei hat sie sich mit großem persönlichen Einsatz, oft unter Zurückstellung ihrer eigenen und der familiären Interessen in politischen Gremien und weiteren Verbänden, Vereinen und kirchlichen Arbeitskreisen engagiert und Verantwortung getragen.“