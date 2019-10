Sozialverband in Xanten : VdK wird 70 und immer wichtiger

Xanten Bürgermeister Görtz dankt dem Sozialverband für sein Engagement. Volksbank-Chef Lohmann tritt spontan ein.

Der Ortsverband des Sozialverbandes VdK in Xanten hat am Donnerstag im Schützenhaus sein 70-jähriges Bestehen gefeiert. Festliche Ansprachen, musikalische Darbietungen, Ehrungen, Interviews, Rückblicke und Ankündigungen machten den Festakt aus.

Dass dieses Fest gerade am Tag der Deutschen Einheit gefeiert wurde, hatte viele Gründe, wie Ortsverbandsvorsitzender Volker Markus erklärte. Einer der wichtigsten sei, dass der VdK der größte in Deutschland agierende Sozialverband sei und dass er somit nicht nur bundesweit, sondern auch für einen ständig wachsenden Teil der Xantener Bevölkerung von großer Wichtigkeit sei. Die steigende Altersarmut und die zunehmende Bedürftigkeit in der Gesellschaft mache die Unterstützung durch qualifizierte Mitarbeiter nötiger denn je, sagte Markus. Bundesweit hat der Verband mittlerweile mehr als zwei Millionen Mitglieder, allein in Xanten sind es über 600.