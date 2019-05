Vatertag in Xanten : Tambourcorps lädt zum Frühlingsfest nach Lüttingen

Lüttingen An Vatertag ist traditionell Frühlingsfest in Lüttingen, nunmehr seit 39 Jahren. Bis heute wird es vom Tambourcorps organisiert, so auch am Donnerstag, 30. Mai, auf dem Schützenplatz.

