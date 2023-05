Eintritt ist frei Moonlights spielen an Vatertag auf der Waterkant-Party

Das Freizeitzentrum Xanten (FZX) bietet am Donnerstag, 18. Mai (Vatertag/Christi Himmelfahrt) zahlreiche Möglichkeiten, den Feiertag an der Xantener Nord- und Südsee zu genießen: ob zum Beispiel auf den Rad- und Wanderwegen um die Seen, beim Adventuregolf, Boot fahren, an der Wasserski-Seilbahn oder in einer der Gastronomien in den Häfen.