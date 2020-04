Vandalismus in Xanten : Spielgeräte eines Kindergartens zerstört

Xanten Unbekannte haben auf dem Außengelände eines Kindergartens an der Landwehr in Xanten mehrere Spielgeräte zerstört.

Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter an einem Spielturm eine Rutsche abgerissen und eine Holzbank zerschlagen. Zuvor waren sie über den etwa 1,20 Meter hohen Stahldrahtzaun geklettert, um auf das Gelände zu gelangen. Die Polizeiwache Xanten erhielt am Dienstag Kenntnis über die Sachbeschädigung, die Tatzeit könnte allerdings schon länger zurückliegen, und zwar zwischen dem 3. April und Dienstag, als die Tat festgestellt wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen in diesem Tatzeitraum etwas aufgefallen ist, melden sich bitte bei der Polizei in Xanten unter 02801 / 71420.