Vandalismus im Kurpark : Xanten setzt Belohnung aus, um Hinweise auf Täter zu bekommen

Xanten Nachdem Unbekannte im Kurpark in Xanten mehrere Lampen beschädigt haben, hat die Stadt eine Belohnung ausgesetzt, um Hinweise auf die Täter zu bekommen. „Wir setzen auf die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger in Xanten“, sagt Bürgermeister Thomas Görtz.

In einer ersten Reaktion auf Facebook hatte Görtz am Mittwoch über „so viel Hirnlosigkeit und blinde Zerstörungswut“ geschimpft, als er die Schäden im Kurpark gesehen hatte. Er sei „einfach nur wütend“. Die Stadt wandte sich auf ihrer Facebookseite an die unbekannten Täter: „An die hirnlosen Idioten, die letzte Nacht im Kurpark wieder ihr Unwesen getrieben haben.“ Ob sie glaubten, die Stadt habe nichts Besseres zu tun, als „Euren Mist“ wieder zu reparieren? „Zum Glück seid Ihr eine armselige Minderheit in einer wunderschönen Stadt mit wunderbaren Menschen“, schrieb die Stadt.