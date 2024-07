Vandalismus auf Friedhof in Labbeck Unbekannte beschädigen Grabschmuck

Unbekannte Täter haben im Laufe des Sonntags auf dem Friedhof in Sonsbeck-Labbeck an der Schulstraße Sachbeschädigung begangen. Die Polizei konnte vor Ort laut eigenen Angaben an einem Grab eine beschädigte Grablaterne feststellen. An weiteren Gräbern wurden Kerzen umgestoßen. Sie bittet nun Zeugen um Hinweise. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich bei der Polizei in Kamp-Lintfort unter Tel. 02842 9340.