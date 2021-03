Scheibe eingeschlagen : Vandalen beschädigen Tür an Sonsbecks Gemeindehaus

Sonsbeck Das Gemeindehaus in Sonsbeck ist am Samstag beschädigt worden. Vandalen schlugen die Türscheibe ein. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Ein lauter Knall hat einen Anwohner an der Herrenstraße am Samstag gegen 19.45 Uhr aufgeschreckt. Als er nachschaute, was den Lärm verursacht hatte, stellte er eine beschädigte Tür am dortigen Gemeindehaus fest. Vandalen hatten die Scheibe eingeschlagen.