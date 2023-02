Für Verliebte, Freunde, Familie und sich selbst 30 Orte für ein romantisches Date im Kreis Wesel

Das der Niederrhein reichlich Natur bietet, sagt allein schon der Name. Spazieren gehen und zur Ruhe kommen können Interessierte in den Feldern von Rheinberg-Borth Richtung Ossenberg und Wallach. Die Rheinpromenaden in Voerde-Götterswickerhamm und Rheinberg laden auch zum Verweilen ein. Dort schwimmen sollten Besucher allerdings auf keinen Fall. Waldbaden können sie stattdessen in der Leucht zwischen Alpen und Kamp-Lintfort, im Diersfordter Wald in Wesel und in der Sonsbecker Schweiz – einem Wald in Sonsbeck, der schon vom Aussichtsturm aus zu sehen ist. In Schermbeck gibt es einen Picknickplatz: am Meesenmühlenweg. Schön ist es außerdem an der Xantener Südsee und am Hafen in Xanten-Wardt.