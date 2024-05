25 Jahre Unternehmen Zündkerze Mit Lederkutte und Tränen in den Augen

Wer ihren Weg kreuzt, kann erst einmal getrost den Motor ausschalten. Am besten aus dem Auto aussteigen, sich ein Fähnchen schnappen und zu der jubelnden Meute am Wegesrand stellen. Es kann dauern, bis der Konvoi vorbeigezogen ist. Auf einer Länge von mehr als fünf Kilometern rollen Biker aus ganz Deutschland und den Niederlanden auf ihren Maschinen hintereinander weg. Jedes Jahr, am letzten Juni-Wochenende, wird Sonsbeck zu ihrem Mekka. Von der kleinen Gemeinde aus starten sie zur großen Tour, durchqueren den Niederrhein, steuern Ortschaften in Xanten, Alpen, Geldern und natürlich Sonsbeck an. Und die Männer in Lederkutten werden überall jubelnd empfangen. Denn sie feiern nicht Chrom, Motoren, und reichlich PS. Sie fahren für Inklusion, Freundschaft und Lebensfreude. Der sogenannte Jumborun des Vereins Unternehmen Zündkerze ist die größte Motorradtour für und mit Menschen mit Behinderung in Deutschland. Am Samstag, 29. Juni, geht es wieder auf Tour. Und da werden wahrscheinlich wieder alle Rekorde gebrochen. Schließlich hat Unternehmen Zündkerze Silberjubiläum.