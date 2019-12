Unsere Woche : Sonsbecks Pragmatismus zahlt sich aus

Sonsbeck Miteinander statt Missgunst, Sachlichkeit statt Profilierungssucht. Sonsbecks Rat und Verwaltung beweisen, dass auch ohne parteipolitische Animositäten zum Wohl der Kommune gehandelt werden kann.

Sonsbeck floriert. So kurz und knapp lässt sich die Lage in der kleinsten Kommune des Kreises Wesel zusammenfassen. Während in Nachbarorten das drohende Haushaltsdefizit schon seine langen Schatten vorauswirft, kann man in Sonsbeck der Zukunft relativ entspannt entgegen blicken.