Unsere Woche: Nun ist Xantens Jugend gefordert

Das Projekt „Fifty-Fifty-Taxi“ zeigt: Die Bereitschaft ist da, etwas für Jugendliche in Xanten zu tun. Diese müssen nun aber auch ihren Teil zum Gelingen des Projekts beitragen.

Xanten ist beliebt, nicht nur bei den Einwohnern, sondern gerade auch bei Touristen. Doch damit ist der Kern des Problems schon beschrieben: Viele Freizeit-Angebote, die die Dom-, Römer- und Siegfriedstadt bietet, richten sich eher an eine ältere Zielgruppe. Das wurde schon bei der Vorstellung des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes – kurz: IKEK – deutlich. Demnach wächst Xanten zwar, aber die meisten Einwohner sind zwischen 45 und 60 Jahre alt. Jugendliche blieben in der Vergangenheit oft auf der Strecke, ihre Wünsche ungehört.

Dieser Herausforderung muss sich die Stadt stellen – und ein erster Schritt wurde mit der unbürokratischen Einrichtung des „Fifty-Fifty-Taxis“ nun getan. Doch bei diesem darf es nicht bleiben. Freilich wird auch die andere Seite etwas zum Gelingen des Pilotprojekts beitragen müssen: Sollte das Angebot in der jetzigen Testphase von Jugendlichen – trotz ihres im Lüttinger Workshop formulierten Wunsches nach mehr flexibler Mobilität gerade an Wochenenden – nicht genutzt werden, darf sich hinterher aber auch niemand beklagen, dass für die Jugend in Xanten zu wenig getan würde.

So lange die „Ausgeh-Situation“ in Xanten ist, wie sie ist, bleibt nur der Weg in andere Kommunen, um am Wochenende die Nacht durchtanzen zu können. Mit dem Fifty-Fifty-Taxi wurde nun nicht nur eine finanziell attraktive Möglichkeit geschaffen, diese Wege unproblematisch und ungefährlich anzugehen. Sie sorgt zusätzlich für die geforderte Flexibilität abseits starrer Bus-Pläne. Abholzeit und -ort können bestimmt werden. Man wird direkt nach Hause gebracht. Eltern werden entlastet, die bislang als Taxidienst zur Verfügung standen. Und leichtsinnige Aktionen, bei denen sich alkoholisierte Menschen möglicherweise selbst hinters Steuer setzen, können vermieden werden.