Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ :  Jury bereist Marienbaum, Veen und Bönninghardt

Xanten/Alpen Im Kreis Wesel gibt es in diesem Jahr den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Unter anderem Ortsteile aus Xanten und Alpen haben sich beworben. In der nächsten Woche werden sie von einer Jury besucht.

2017 hatte Marienbaum den Wettbewerb gewonnen. Dort startet die Jury am Montag, 31. August, auch, wenn sie in der nächsten Woche die Dörfer bereist. Nach etwa drei Stunden ist die Rückfahrt geplant. Am Dienstag, 31. August, geht es dann weiter: Am Vormittag fährt die Kommission in die Alpener Ortsteile Veen und Bönninghardt, am Nachmittag nach Voerde-Götterswickerhamm. Die Jury besteht aus Vertretern von Verwaltung, Bezirksregierung, Landwirtschaftskammer und Kreistag.