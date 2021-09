Nach Kritik am Abflämmen : Xanten will prüfen, wie sich Unkraut ökologisch bekämpfen lässt

Xanten Die Grünen kritisieren das Abflämmen von Unkraut in Xanten und den Einsatz von Propangas dabei. Die Stadtverwaltung rechtfertigt das Vorgehen, schlägt aber vor, dass eine ökologische Bekämpfung geprüft werden soll.

Der Xantener Politik beschäftigt sich mit der Frage, wie sich Unkraut auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen umweltschonend bekämpfen lässt. Dazu haben die Grünen den Anstoß gegeben. Auf Flächen, auf denen der Wildwuchs keine Verkehrsgefährdung darstelle, solle das Abflämmen sofort eingestellt werden, fordern sie vom städtischen Dienstleistungsbetrieb (DBX). Dessen Verwaltungsrat diskutiert in seiner Sitzung am Donnerstag, 9. September, darüber.

In ihrem Antrag kritisieren die Grünen „den Einsatz von fossiler thermischer Energie zur Stadtgrüngestaltung“ als „klimaschädlich“ und „keinesfalls akzeptabel“. Nach Angaben des DBX wird die Flämm-Methode mit Propangas „nur an schwer zugänglichen Flächen sowie an schwer zu reinigenden Natursteinflächen“ in Xanten eingesetzt.