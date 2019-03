Unfallschwerpunkte in Xanten und Alpen : Hier kracht es besonders oft

Die Polizei stufte die Kreuzung Weseler und Rheinberger Straße in Xanten als Unfallhäufungspunkt ein. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Die Polizei hat im Kreis Wesel mehrere Unfallschwerpunkte ausgemacht. Zwei liegen in Xanten und Alpen. Fachleute haben sich die Kreuzungen angesehen und überprüft, wie sich die Unfälle vermeiden ließen.

Es ist ein Freitagabend im August. Zwei Frauen und ein Mann fahren in einem Auto über die Bundesstraße 57 an Birten vorbei. Xanten liegt in ihrem Rücken, links sehen sie den Rhein. Es ist kurz nach 21 Uhr. Die Fahrerin kommt aus Dinslaken. An der Kreuzung will sie nach links auf die Weseler Straße abbiegen. Die Ampel zeigt Grün, die Frau zieht herüber, plötzlich kracht es. Der Gegenverkehr hatte ebenfalls Grün – und Vorfahrt. Insgesamt vier Menschen werden verletzt, zum Teil schwer.

Es war 2018 nicht der einzige Unfall an der Kreuzung Weseler und Rheinberger Straße (B57). Im vergangenen Jahr krachte es dort sechs Mal. Insgesamt zählte die Polizei sieben Verletzte. Und jedes Mal wurde der Vorrang nicht beachtet, stellten die Ermittler in einer Auswertung fest. Wie an diesem Freitagabend im August: Als Linksabbiegerin hätte die Frau warten und den Gegenverkehr vorlassen müssen. So schreibt es Paragraf 9 der Straßenverkehrsordnung vor.

Info Unfallstatistik 2018 und Vergleich zu 2017 Xanten 713 Unfälle (122 mehr als 2017), 84 Verletzte (plus 9). Rheinberg 946 Unfälle (plus 44), 110 Verletzte (plus 11). Alpen 380 Unfälle (minus 16), 60 Verletzte (minus 7). Sonsbeck 267 Unfälle (minus 3), 28 Verletzte (minus 5).

Dort haben aber auch andere Autofahrer den Vorrang nicht beachtet. Deshalb hat sich die Polizei die Kreuzung einmal näher angesehen. Das macht sie immer, wenn an einer Stelle immer wieder Unfälle passieren und sich ein bestimmtes Muster erkennen lässt. Die Ermittler sprechen dann von einem sogenannten Unfallhäufungspunkt. Auch in Alpen hat die Polizei einen solchen ausgemacht: An der Kreuzung der Bönninghardter Straße (L 491) und der Thorenstraße (K 20) zählte sie 2018 drei Unfälle, sieben Menschen wurden dabei verletzt, und jedes Mal wurde die Vorfahrt nicht beachtet. So wie im April: Um die Mittagszeit fuhr ein Wohnmobilfahrer auf der Thorenstraße in Richtung Sonsbeck-Hamb. Gleichzeitig war ein Autofahrer auf der Bönninghardter Straße in Richtung Sonsbeck unterwegs. An der Kreuzung stießen sie zusammen. Das Wohnmobil kippte um. Beide Fahrer und ihre Beifahrerinnen wurden verletzt.

Insgesamt identifizierte die Polizei im vergangenen Jahr im gesamten Kreis Wesel 15 Unfallhäufungspunkte. An diesen Stellen liefen jeweils drei, vier oder sechs Unfälle nach dem gleichen Muster ab: Die Vorfahrt wurde nicht beachtet oder dem Gegenverkehr der Vorrang nicht eingeräumt. Eine Unfallkommission überprüfe dann, ob sich solche Unfälle vermeiden ließen, wenn vor Ort etwas geändert werde, erklärt eine Sprecherin der Polizei in Wesel. Ist die Kreuzung möglicherweise unübersichtlich? Ist die Beschilderung nicht eindeutig genug? Versperrt eine Hecke die Sicht auf den kreuzenden Verkehr? Zu welcher Tageszeit ereigneten sich die Unfälle? Dazu spreche die Polizei mit Vertretern der Stadt, des Kreises oder des Landes – je nachdem, wer für die Straße zuständig ist. Und gemeinsam klärten die Fachleute, auch bei einem Ortstermin, ob etwas getan werden sollte.

In Kamp-Lintfort ordnete die Unfallkommission zum Beispiel an, dass an der Ecke Moerser Straße / Ebertstraße und Montplanetstraße Richtungspfeile aufgebracht werden und der Grünbewuchs zurückgeschnitten wird. In Moers verlangten die Fachleute, dass die Sichtbehinderungen an der Kreuzung der Repelener Straße, Dr.-Berns-Straße und Tervoorter Waldweg beseitigt und die Verkehrszeichen erneuert werden.