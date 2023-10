Unfallflucht in Xanten E-Bike-Fahrer stößt mit Pkw zusammen

Am Sonntag hat sich gegen 16.15 Uhr am Kreisverkehr auf der Rheinallee in Xanten-Vynen ein Unfall zwischen einem E-Bike und einem Pkw ereignet. Der E-Bike-Fahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle. Der Mann könnte aber möglicherweise verletzt sein. Die Polizei bittet mit einer Beschreibung um Hinweise.