Unfallflucht in Sonsbeck : Geparktes Auto an Hochstraße beschädigt

Sonsbeck Auf der Hochstraße in Sonsbeck ist am Montagmorgen ein geparktes Auto beschädigt worden. Der Verursacher fuhr danach weiter. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht in Sonsbeck. Wie die Polizei berichtet, habe ein Unbekannter am Montag gegen 9 Uhr einen braunen Toyota Kombi beschädigt, der an der Hochstraße vor einer Bäckerei in Richtung Geldern geparkt war.