Unfallflucht in Xanten : 61-jährige Fußgängerin von Pkw touchiert

Xanten Eine 61-jährige Frau aus Xanten ist am Mittwoch von einem Pkw touchiert und dabei leicht verletzt worden. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Fußgängerin zu kümmern.

Ein bisher unbekannter Fahrer war am Mittwoch gegen 17 Uhr mit seinem dunklen Pkw auf der Useler Straße in Xanten in Fahrtrichtung Willicher Straße unterwegs, als er beim Vorbeifahren den linken Arm einer 61-jährigen Frau aus Xanten touchierte. Die Fußgängerin lief in gleicher Richtung am Fahrbahnrand entlang. Die Xantenerin wurde durch die Kollision leicht verletzt, benötigte jedoch keine ärztliche Behandlung. Da der Pkw-Fahrer seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um die Frau zu kümmern, ermittelt die Polizei nun wegen Unfallflucht.