Unfalll in Xanten Rennradfahrer stürzen und verletzen sich

Bei einem Verkehrsunfall in Xanten sind zwei Männer aus den Niederlanden (66 und 73 Jahre alt) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren sie mit ihren Rennrädern auf dem Radweg der Mörmterer Straße in Fahrtrichtung Xanten unterwegs gewesen. Wegen „des unebenen Radwegs“, so die Aussage der beiden Männer, habe der 73-Jährige die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und sei gestürzt. Der 66-Jährige sei hinter ihm gefahren und dann über ihn gestürzt. Er habe schwere Verletzungen erlitten und sei von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er stationär behandelt wurde. Es bestehe aber keine Lebensgefahr. Der 73-Jährige sei leicht verletzt worden. Das Verkehrskommissariat habe die Ermittlungen aufgenommen.