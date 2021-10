Unfall in Xanten : Radfahrer nach Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Unfall in Xanten

Der 25-jährige Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht (Symbolfoto). Foto: dpa/Nicolas Armer

Xanten Ein 25-jähriger Radfahrer aus Xanten ist am Dienstag schwer verletzt worden, als er im Kreisverkehr an der Champignonfabrik mit einem Pkw zusammengestoßen ist.

Am Dienstagnachmittag gegen 16.20 Uhr kam es in Xanten zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer Autofahrerin. Der 25-jährige Radfahrer aus Xanten ist dabei schwer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, sei eine 49-jährige Xantenerin mit einem Pkw auf der Sonsbecker Straße, aus Fahrtrichtung Sonsbeck in Richtung Xanten-Zentrum unterwegs gewesen. Am Kreisverkehr sei sie mit ihrem Wagen nach rechts auf die Heinrich-Lensing-Straße abgebogen.

Dabei kollidierte sie mit einem 25-jährigen Radfahrer aus Xanten, der den Kreisverkehr aus Fahrtrichtung Uedem in Fahrtrichtung Xanten-Hochbruch befahren hat. Der junge Mann habe der Polizei zufolge beabsichtigt, seine Fahrt geradeaus auf der Heinrich-Lensing-Straße fortzusetzen. Der Radfahrer verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb.