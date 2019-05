Tödlicher Unfall in Xanten : Radfahrer wird von Lastwagen erfasst und stirbt

Xanten In Xanten hat es am Donnerstag einen Unfall gegeben: Ein 62-jähriger Xantener wollte mit seinem Rad die B57 überqueren und wurde von einem Lkw erfasst. Die Bundesstraße ist derzeit gesperrt.

Am Donnerstagmorgen ist es in Xanten gegen 8.10 Uhr zu einem tödlichen Unfall auf der B57gekommen. Zu dieser Uhrzeit fuhr ein 51-jähriger aus Emsdetten mit einem Tanklastzug auf der Bundesstraße in Richtung Marienbaum.

In Höhe der Kreuzung mit der Straße Am Bruckend kollidierte er mit einem 62-jährigen Radfahrer aus Xanten, der in diesem Bereich die Fahrbahn in Richtung Labbeck überqueren wollte. Bei dem Aufprall erlitt der Radfahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.