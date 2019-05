Unfall in Xanten : Polizei sucht Zeugen und Ersthelfer

Xanten In Xanten ist ein Rollerfahrer gestürzt, ein Kleintransporter soll ihn vorher touchiert haben, aber geflüchtet sein. Nun sucht die Polizei Zeugen und zwei Ersthelfer.

Die Kreispolizei sucht Zeugen, die Angaben zu folgendem Unfall machen können: Am Dienstag gegen 7.30 Uhr fuhr ein Xantener mit einem Motorroller auf der Trajanstraße in Richtung Maulbeerkamp. In Höhe des Orwaterwegs touchierte ihn ein weißer Kleintransporter am Arm, sodass der Rollerfahrer die Kontrolle verlor und zu Boden stürzte. Er verletzte sich leicht. Der Fahrer des Transporters flüchtete in Richtung Maulbeerkamp.